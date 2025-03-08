Ремастеры Suikoden I и II вышел на ПК и консолях, получив высокие оценки игроков и критиков за улучшенную графику, сюжет и персонажей. Не обошлось и без придирок к устаревшим элементам геймплея.

Сегодня, после более чем двухлетнего ожидания, состоялся релиз Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars — сборника, включающего в себя ремастеры первых двух частей культовой серии японских ролевых игр. Ремастер доступен на ПК, а также на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Несмотря на то, что официальный релиз Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune и Dunan Unification Wars состоялся только сегодня, первые игроки уже успели поделиться своими впечатлениями. В Steam на данный момент оставлено более сотни отзывов, и лишь 8% из них носят негативный характер. В PS Store отзывов еще больше — более 300, и их средний балл составляет 4,92 из 5. Стоит отметить, что комплект пользуется значительной популярностью (особенно для ремастера jRPG эпохи PS1), о чем свидетельствует пиковый онлайн в Steam, составивший 3,4 тысячи человек.

Профессиональные критики также высоко оценили ремастеры. На сайте Metacritic средний рейтинг версии для PS5 составляет 79 баллов из 100 (на основе 19 рецензий), для Nintendo Switch — 81 балл из 100 (на основе 7 рецензий), а для ПК — 81 балл из 100 (на основе 14 рецензий). Но некоторые рецензенты отметили, что отдельные элементы геймплея устарели и могут вызывать раздражение (например, управление командой и необходимость «гриндить»).