Уникальные карточки, вдохновение от CoD и Valorant, но неоднозначные отзывы о монетизации. Релизы на консолях отложены.

На ПК состоялся релиз нового мультиплеерного шутера под названием FragPunk, разработанного студией Bad Guitar Studio при поддержке гиганта NetEase. Этот проект стал дебютным для студии, и уже успел привлечь к себе немалое внимание игрового сообщества. Хотя шутер черпает вдохновение из таких популярных игр, как Call of Duty и Valorant, он предлагает уникальную геймплейную механику: в каждом матче используются специальные карточки, кардинально изменяющие правила раунда и вносящие элемент непредсказуемости.

На старте игры онлайн достиг впечатляющей отметки в 54 тысячи человек, однако первые отзывы оказались неоднозначными. Часть игроков выражает недовольство, связанное с высокой стоимостью новых героев и большим количеством внутриигровой валюты, необходимой для совершения микротранзакций.

Кроме того, были анонсированы планы по выпуску игры на консолях PS5 и Xbox Series, однако эти версии были временно отложены на неопределенный срок из-за неожиданно возникших трудностей на этапе тестирования.