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Speis
Intel победила в суде: Акционеры не смогли доказать сокрытие убытков
Intel выиграла судебный процесс против акционеров, обвинявших компанию в сокрытии финансовых проблем. Суд не нашел доказательств намеренного введения в заблуждение.

Кажется, Intel смогла разрешить важный для себя вопрос, на фоне многочисленных сложностей, с которыми ей пришлось столкнуться. Согласно информации, опубликованной Reuters, Intel выиграла судебное разбирательство, инициированное группой акционеров. Они утверждали, что компания слишком поздно сообщила об операционных убытках в размере 7 миллиардов долларов в 2023 году, и некорректно представила свои финансовые результаты. Окружной судья США Трина Томпсон, рассматривавшая дело в Сан-Франциско, отклонила иск, сославшись на недостаточность предоставленных доказательств. При этом, истцы сохраняют право подать измененную жалобу, намереваясь представить более убедительные аргументы.

Напомним, что суть претензий сводилась к тому, что Intel якобы “умышленно” скрывала информацию о финансовом спаде, одновременно заверяя инвесторов в стабильном положении компании. Иск был адресован бывшему генеральному директору Intel Пэту Гелсингеру и финансовому директору Дэвиду Цинснеру. Истцы утверждали, что руководство Intel не своевременно раскрыло информацию об операционных убытках в 7 миллиардов долларов, что привело к “заблуждению” акционеров относительно успешной работы подразделения IFS.

Однако, судья Томпсон подчеркнула, что Intel не вводила своих акционеров в заблуждение относительно понесенных убытков, поскольку они были частью “общей модели Foundry”, а не результатом работы конкретного подразделения, занимающегося производством чипов для сторонних заказчиков. Кроме того, оптимистичные заявления Гелсингера относительно IFS были признаны обоснованными, поскольку он говорил о конкретных успехах в сотрудничестве с определенными партнерами, а не об общем состоянии подразделения. Несмотря на то, что судебный процесс, на данный момент, можно считать завершенным, его последствия все еще ощущаются. После начала разбирательства рыночная капитализация Intel сократилась на внушительные 26%, что эквивалентно потере более 32 миллиардов долларов. С тех пор Intel продолжает сталкиваться с трудностями на рынке. Потенциальное возвращение администрации Трампа вселяет определенные надежды на улучшение положения Intel в будущем, однако неопределенности сохраняются, особенно на фоне укрепления позиций конкурентов, таких как TSMC, на рынке США.

#intel #reuters
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