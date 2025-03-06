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Speis
Игроки Core Keeper получат долгожданное обновление Bags & Blasts
Обновление Bags & Blasts для Core Keeper откроет игрокам новую зону Оазис, дерево навыков “Взрывчатка” и битву с Королевой Закопанных Песков! Готовьтесь к пустынным приключениям, ценным ресурсам и взрывной тактике!

10 марта игроки Core Keeper получат долгожданное обновление Bags & Blasts, расширяющее возможности приключений в этом мире, созданном студией Pugstorm и изданном Fireshine Games. 


Апдейт принесет с собой ряд нововведений, в том числе новую область для исследований, расширенное дерево навыков и впечатляющий бой с могущественным противником. Пользователи смогут посетить Оазис – уникальную подзону, расположенную в самом сердце Пустыни Начала. Там их ждут залитые солнцем пейзажи и милые дрохмблы, существа, напоминающие верблюдов, которые могут быть ценным источником материалов для создания снаряжения. 

Центральным событием обновления станет эпическое противостояние с Нимрузой, Королевой Закопанных Песков – огромной цикадой, представляющей серьезную угрозу для отважных искателей приключений. Также в игру будет добавлено новое древо навыков под названием «Взрывчатка», включающее восемь новых умений и разнообразие взрывных устройств, таких как Void Bomb, создающая вакуум, и Blunder Bomb. Для улучшения организации инвентаря введены специальные подсумки, позволяющие более эффективно управлять ресурсами, освобождая ценное пространство. Core Keeper доступна для игры на ПК и консолях, и с появлением обновления Bags & Blasts игроки получат еще больше возможностей для исследования окружающего мира и сражений.

#игра #core
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