Компания Mechanics VoiceOver объявила о начале закрытого бета-тестирования русской озвучки Wolfenstein: The New Order. Доступ — через поддержку проекта, релиз — после тестирования и шлифовки!

Команда Mechanics VoiceOver сообщила важную новость для поклонников Wolfenstein: The New Order, ожидающих русскую озвучку. Проект достиг нового этапа развития — началось закрытое бета-тестирование. Это означает, что игра полностью озвучена, и команда подготовила предрелизную сборку.

Любой, кто решит поддержать проект финансово, может получить доступ к закрытому бета-тестированию. Открытый релиз озвучки состоится позже, после завершения этапа тестирования, внесения необходимых исправлений и финальной полировки.

Кроме того, Mechanics VoiceOver удалось устранить давнюю проблему, допущенную разработчиками в игре. Теперь при активации опции «Показывать субтитры только для иностранной речи» в русской версии субтитры действительно отображаются только для немецких диалогов, как и было задумано изначально. В ближайшем будущем компания Mechanics VoiceOver планирует выпустить аналогичный фикс для русской локализации Wolfenstein: The Old Blood. Недавно она получила обновление, устранившее появление английских реплик в некоторых моментах игры.