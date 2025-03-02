Дэн Клэнси анонсировал значительные изменения на Twitch, касающиеся монетизации. Большинство стримеров сможет зарабатывать с помощью подписок и Bits, а также тратить заработанные средства на платформе. Что это значит для будущего Twitch?

Глава Twitch Дэн Клэнси анонсировал ряд грядущих изменений на платформе, которые затронут многие аспекты, но особенно стоит выделить нововведения в системе монетизации.

Самое главное изменение заключается в том, что теперь «большинство» стримеров на Twitch, независимо от их текущего статуса, смогут монетизировать свой контент с помощью подписок и Bits. Это означает, что инструменты монетизации, ранее доступные только партнёрам и аффилированным стримерам, станут доступны более широкой аудитории контент-мейкеров. Bits — это внутриигровая валюта Twitch, которую пользователи могут приобретать и использовать для поддержки своих любимых стримеров. В дополнение к этому Twitch предоставит всем стримерам возможность использовать заработанные средства для совершения покупок непосредственно на платформе. Это создаст замкнутую экосистему, стимулирующую как создание контента, так и его потребление.

Помимо монетизации, планируется расширить функциональность для спонсорских интеграций, упростить редактирование и распространение созданного контента, а также внести другие улучшения, направленные на поддержку и развитие сообщества Twitch. Точные даты внедрения этих нововведений пока не объявлены, но известно, что они произойдут в течение этого года.