Глава Twitch Дэн Клэнси анонсировал ряд грядущих изменений на платформе, которые затронут многие аспекты, но особенно стоит выделить нововведения в системе монетизации.
Самое главное изменение заключается в том, что теперь «большинство» стримеров на Twitch, независимо от их текущего статуса, смогут монетизировать свой контент с помощью подписок и Bits. Это означает, что инструменты монетизации, ранее доступные только партнёрам и аффилированным стримерам, станут доступны более широкой аудитории контент-мейкеров. Bits — это внутриигровая валюта Twitch, которую пользователи могут приобретать и использовать для поддержки своих любимых стримеров. В дополнение к этому Twitch предоставит всем стримерам возможность использовать заработанные средства для совершения покупок непосредственно на платформе. Это создаст замкнутую экосистему, стимулирующую как создание контента, так и его потребление.
Помимо монетизации, планируется расширить функциональность для спонсорских интеграций, упростить редактирование и распространение созданного контента, а также внести другие улучшения, направленные на поддержку и развитие сообщества Twitch. Точные даты внедрения этих нововведений пока не объявлены, но известно, что они произойдут в течение этого года.