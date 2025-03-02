В мире Atomfall вам предстоит исследовать радиоактивные руины, сражаться за свою жизнь и раскрыть секреты загадочной катастрофы. Игра будет доступна на Game Pass в день выхода и на других популярных платформах 27 марта 2025 года.

В новом захватывающем трейлере грядущей однопользовательской ролевой игры на выживание под названием Atomfall разработчики раскрывают больше подробностей об игровом мире и его механике.

Этот ролик с геймплеем, сопровождаемый комментариями авторов, демонстрирует динамичные сражения, систему сбора ресурсов, сложные решения, которые предстоит принимать игрокам, и многое другое.

Действие Atomfall разворачивается в постапокалиптическом мире, опустошённом ядерной катастрофой. Игрокам предстоит расследовать загадочные обстоятельства аварии на атомной электростанции Windscale. Чтобы раскрыть правду, им придётся исследовать укреплённые военные базы, проникать в заброшенные подземные бункеры и выживать в опасных руинах Pagan.

В самом сердце мрачной истории находятся многочисленные эксцентричные личности и таинственные группировки, населяющие карантинную зону. Будучи отрезанными от цивилизации на протяжении многих лет, эти люди приобрели весьма необычные черты. И не все они настроены дружелюбно. Чтобы выжить, потребуется овладеть широким арсеналом оружия как ближнего, так и дальнего боя.

Atomfall выйдет 27 марта 2025 года и сразу же будет доступна в Game Pass для Xbox. Игра также появится на Xbox Series X/S, Xbox One, ПК через Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4.