Известный разработчик Брендан Грин, создатель популярной игры PUBG, анонсировал запуск масштабного проекта под названием Project Artemis. Цель проекта — создание обширной открытой метавселенной, масштабом сопоставимой с реальным миром.

Брендан Грин, известный как создатель популярной игры PUBG, в настоящее время работает над амбициозным проектом под названием Project Artemis. Данная разработка представляет собой нечто большее, чем просто очередная видеоигра — это масштабный виртуальный мир, размеры которого сопоставимы с размерами нашей планеты.

В отличие от той же Light No Fire от Hello Games, где для создания контента используются алгоритмы процедурной генерации, новая игра Project Artemis будет опираться на современные достижения в области машинного обучения.

Грин также подчёркивает, что его цель — не создать традиционную игровую среду, а предоставить игрокам платформу для генерации уникального контента и взаимодействия с ним.

«Я не разрабатываю игры для людей; я строю пространство, где они смогут создавать свои собственные игры», — делится он. Project Artemis задумывается как открытая метавселенная, где развитие проекта будет определяться сообществом. Хотя до момента официального релиза может пройти целая эпоха, эта смелая концепция уже привлекла интерес многих экспертов и любителей игрового мира.