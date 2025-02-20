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Speis
AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D оказались до 15% быстрее серии 7900X3D в тестах Geekbench
Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D превосходят своих предшественников, особенно в области игровых приложений, благодаря усовершенствованной кэш-памяти.

На выставке CES 2025 компания AMD представила свои новые флагманские процессоры Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D. В настоящее время компания не раскрывает информацию о цене и сроках поставки этих моделей. Однако, результаты недавних тестов производительности в Geekbench указывают на близость их выхода на рынок.

Тестирование проводилось на материнской плате X670E с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 MT/s. Ryzen 9 9950X3D показал 3363 балла в одноядерном режиме и 20465 баллов в многоядерном, что на 12% и 10% соответственно превышает результаты Ryzen 9 7950X3D. Ryzen 9 9900X3D демонстрирует 3274 балла в одноядерном режиме и 19227 баллов в многоядерном, что на 7% превосходит Ryzen 9 7900X3D в одноядерном тесте и практически равно ему в многоядерном. Важно отметить, что эти результаты получены на предсерийном образце и могут быть скорректированы после официального запуска.

По сравнению с другими процессорами архитектуры Zen 5, Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D демонстрируют сопоставимый прирост производительности. Ожидается, что наиболее заметное улучшение будет наблюдаться в играх благодаря увеличенному объему кэш-памяти V-типа. По слухам, оба процессора могут использовать обратную структуру CCD, аналогичную 9800X3D, и позволят осуществлять их разгон. Как флагманские модели, процессоры Ryzen 9, по всей видимости, будут демонстрировать лучшие результаты разгона по сравнению с чипами Ryzen 7.

#amd #процессор #железо #ryzen 9 9950x3d #amd ryzen 9 9950x3d
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