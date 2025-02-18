Компания NVIDIA анонсировала свои планы по выпуску новой линейки мобильных графических процессоров RTX 50, ориентированной на следующий уровень производительности. В состав серии войдут флагманская модель RTX 5090 и младшие модификации RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Ожидается, что новые чипы будут оснащены передовой архитектурой и поддержкой технологии DLSS 4, что позволит им продемонстрировать двукратный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением RTX 40 "Ada".

Компания NVIDIA анонсировала планы по выпуску новой линейки мобильных графических процессоров, включающей флагманскую модель RTX 5090 и модели RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.





Согласно предварительной информации, графические чипы RTX 5080 будут содержать 7680 ядер CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с уровнем теплового энергопотребления (TGP) от 80 до 150 Вт. Модель RTX 5070 Ti, оснащенная 5888 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR7, будет иметь TGP в диапазоне от 60 до 115 Вт, а модель RTX 5070 - 4608 ядер CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR7 с TGP от 50 до 100 Вт.

Хотя точные показатели производительности пока не опубликованы, ожидается, что новые чипы будут вдвое мощнее по сравнению с текущей серией RTX 40 "Ada", а также получат поддержку технологии DLSS 4. Предполагаемый запуск ноутбуков с графическими картами GeForce RTX 50 запланирован на первый квартал 2025 года (март 2025). Основными партнерами по производству таких устройств станут компании Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MECHREVO, MSI и Razer.