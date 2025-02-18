По неподтверждённой информации, компания XFX планирует выпустить кастомные версии видеокарт RX 9070 и RX 9070 XT по ценам, превышающим первоначальные ожидания. Это вызывает сомнения в конкурентоспособности данных моделей с картой RTX 5070 от NVIDIA.

В свете утечек информации о предстоящем выпуске видеокарт AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от XFX, стало известно о предварительных ценах на модели Mercury, Quicksilver и Swift. Ожидается, что цены на эти карты будут выше первоначальных прогнозов.

Согласно полученной информации, начальная цена на модель RX 9070 XT составит не менее $849, а стартовая цена на базовую модель RX 9070 будет находиться в районе $599. Это предполагает, что рекомендованная розничная цена референсной модели может быть близка к $599.

Учитывая, что AMD позиционирует RX 9070 как конкурента NVIDIA RTX 5070 с рекомендованной ценой $549, такие ценовые показатели требуют от Radeon RX 9070 существенного преимущества в производительности. В противном случае, запуск новой видеокарты может оказаться не столь успешным. Несмотря на то, что официальная рекомендуемая цена Radeon RX 9070 XT составляет $699, реальная розничная стоимость при старте продаж может быть выше из-за возможного повышенного спроса.