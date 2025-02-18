Издательство Humble Games неожиданно возобновило доступ к своим играм на российской платформе Steam после годичного перерыва. Однако пользователи сталкиваются с затруднениями при попытке приобретения игр, что может свидетельствовать о возникновении технических неполадок. На данный момент издательство не выпустило официальное заявление по данному вопросу.

Недавно пользователи платформы Steam заметили возвращение ряда игр издательства Humble Games на российский рынок. Напомним, что весной 2022 года компания приостановила продажи своей продукции в России и Беларуси.

В настоящий момент доступны для покупки такие игры, как Signalis и A Hat in Time. Однако официального заявления от Humble Games о возобновлении продаж не было. В игровом сообществе предполагают, что это может быть связано с техническим сбоем, поскольку в базе данных SteamDB цены на эти игры отсутствуют, а некоторые из них доступны только в составе наборов.

Также пользователи сообщают о проблемах с отображением стоимости игр при добавлении их в корзину и ошибках при попытке оформления заказа. На данный момент на платформе Steam проходит «Фестиваль локальных кооперативов», посвященный играм для совместного прохождения.