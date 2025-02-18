Недавно пользователи платформы Steam заметили возвращение ряда игр издательства Humble Games на российский рынок. Напомним, что весной 2022 года компания приостановила продажи своей продукции в России и Беларуси.
В настоящий момент доступны для покупки такие игры, как Signalis и A Hat in Time. Однако официального заявления от Humble Games о возобновлении продаж не было. В игровом сообществе предполагают, что это может быть связано с техническим сбоем, поскольку в базе данных SteamDB цены на эти игры отсутствуют, а некоторые из них доступны только в составе наборов.
Также пользователи сообщают о проблемах с отображением стоимости игр при добавлении их в корзину и ошибках при попытке оформления заказа. На данный момент на платформе Steam проходит «Фестиваль локальных кооперативов», посвященный играм для совместного прохождения.