Дополнение "Кладбище Империй" для стратегической игры Hearts of Iron IV от Paradox Interactive выйдет 4 марта. Оно предоставит игрокам возможность возглавить Иран, Индию, Ирак или Афганистан в борьбе против европейской колонизации. Уникальные визуальные эффекты и многочисленные сценарии предложат игрокам возможность повлиять на ход истории, возродить древние империи или выбрать новые пути развития.

Шведская компания Paradox Interactive анонсировала выход дополнения "Кладбище Империй" (Graveyard of Empires) для стратегической игры Hearts of Iron IV. Дата релиза запланирована на 4 марта текущего года. Дополнение будет доступно для отдельной покупки по цене 14,99 евро или в составе первого пакета расширений (Expansion Pass 1), стоимость которого составляет 36,99 евро.

"Кладбище Империй" предоставляет игрокам возможность управлять странами, такими как Иран, Индия, Ирак и Афганистан, сталкивающимися с колониальным давлением европейских держав. Дополнение включает в себя уникальные графические элементы, включая портреты лидеров, модели пехотинцев и военной техники. Игроки смогут выбрать одну из представленных стран и повлиять на ход истории, принимая решения в различных сценариях развития событий. Например, можно попытаться восстановить древние империи или найти новые пути для своего народа.

В частности, дополнение предлагает следующие возможности:

Иран: Управление страной, находящейся под давлением со стороны СССР и Британской империи. Игроку предстоит отразить внешние угрозы и создать современную персидскую империю.

Индия: Развитие Индийского раджа, сталкиваясь с движением за независимость. Игрок может выбрать различные сценарии развития страны, от восстановления Ост-Индской компании до воссоздания Великой империи Моголов.

Ирак: Управление британским протекторатом с возможностью присоединения к панарабскому движению и даже поддержки стран "Оси" во Второй мировой войне. Необходимо учитывать интересы различных этнических и религиозных групп внутри страны.

Афганистан: Традиционно нейтральная страна может выбрать путь модернизации и стать новым центром силы в регионе, или же остаться верной своей исторической роли "кладбища империй".

Каждый из этих вариантов предоставляет игрокам множество уникальных решений и возможностей для изменения хода истории.



