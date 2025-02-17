Шведская компания Paradox Interactive анонсировала выход дополнения "Кладбище Империй" (Graveyard of Empires) для стратегической игры Hearts of Iron IV. Дата релиза запланирована на 4 марта текущего года. Дополнение будет доступно для отдельной покупки по цене 14,99 евро или в составе первого пакета расширений (Expansion Pass 1), стоимость которого составляет 36,99 евро.
"Кладбище Империй" предоставляет игрокам возможность управлять странами, такими как Иран, Индия, Ирак и Афганистан, сталкивающимися с колониальным давлением европейских держав. Дополнение включает в себя уникальные графические элементы, включая портреты лидеров, модели пехотинцев и военной техники. Игроки смогут выбрать одну из представленных стран и повлиять на ход истории, принимая решения в различных сценариях развития событий. Например, можно попытаться восстановить древние империи или найти новые пути для своего народа.
В частности, дополнение предлагает следующие возможности:
- Иран: Управление страной, находящейся под давлением со стороны СССР и Британской империи. Игроку предстоит отразить внешние угрозы и создать современную персидскую империю.
- Индия: Развитие Индийского раджа, сталкиваясь с движением за независимость. Игрок может выбрать различные сценарии развития страны, от восстановления Ост-Индской компании до воссоздания Великой империи Моголов.
- Ирак: Управление британским протекторатом с возможностью присоединения к панарабскому движению и даже поддержки стран "Оси" во Второй мировой войне. Необходимо учитывать интересы различных этнических и религиозных групп внутри страны.
- Афганистан: Традиционно нейтральная страна может выбрать путь модернизации и стать новым центром силы в регионе, или же остаться верной своей исторической роли "кладбища империй".
Каждый из этих вариантов предоставляет игрокам множество уникальных решений и возможностей для изменения хода истории.