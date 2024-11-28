Новая игра от создателя Major.

Игра Tiny Verse недавно запущенная в Telegram командой разработчиков, знакомых с успехом проекта Major успешно набирает обороты. Данный проект предлагает игрокам возможность стать архитекторами своих собственных галактик, исследовать необъятное космическое пространство и развивать свои звездные системы. Чтобы начать свое космическое приключение в, необходимо запустить официальный бот Tiny Verse. После регистрации игроки могут создавать свою первую галактику, выбирая начальное количество звезд — стандартное значение составляет 100 звезд. Как только галактика создана, перед пользователями открывается индивидуально сгенерированная карта. Это не просто набор звезд — каждая галактика имеет уникальное название и визуальные элементы, что придаёт игре индивидуальность и неповторимость.

Основной задачей является сбор звёздной пыли, необходимой для создания новых звезд. Каждая звезда в галактике ускоряет процесс генерации звёздной пыли. Каждый час игроки получают количество звёздной пыли, равное количеству звезд в их галактике.