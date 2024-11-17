PAWS в Telegram стремительно набирает популярность

Новая игра PAWS на базе Telegram на глазах превращается в нечто большее в криптосообществе. По состоянию на 15 ноября, всего через две недели после запуска, проект привлек более 30 миллионов пользователей. Из них более 13 миллионов являются подписчиками Telegram, а 10 миллионов — кошельками, связанными с его криптоприложением. PAWS предлагает пользователям зарабатывать токены, выполняя простые задания и взаимодействуя с приложением. Разработанная той же командой, что создала успешные игры Notcoin и Dogs, PAWS сочетает в себе элементы развлечения и системы вознаграждений.

Ожидается, что цена токена PAWS при его листинге составит от $0,0075 до $0,0080, хотя точная дата листинга еще не объявлена. По прогнозам, листинг может состояться к концу ноября, что еще больше усилит интерес к проекту. Разработчики отмечают, что в будущем их проект будет только развиваться и в нём появятся новые функции, чтобы поддерживать интерес аудитории.



