Третья часть «Джуманджи» выйдет в 2026 году

Как стало известно, третья часть «Джуманджи» всё-таки выйдет на большие экраны. Об этом на днях подтвердила сама компания Sony Pictures, которая займётся разработкой картины. Между тем, следующая часть фильма займёт четвёртое место в франшизе, дебютировавшей в далёких 1995 годах. В настоящее время о сюжете фильма ничего не известно, а что касается актёров, то в картине ожидаются следующие звёзды: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт и другие знаменитости. Главная роль в фильме достанется Дуэйну Джонсону, однако пока не сообщается, какого персонажа он будет играть.

По сведениям создателей, третья часть франшизы выйдет на большие экраны в декабре 2026 года.