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Speis
DropsTab запускает финальное обновление перед листингом с возможностью выставления ордеров
Разработчики DropsTab хотят запустить реальную DEX-площадку для торговли.

Разработчики приложения DropsTab заявили, что в настоящее время в их проекте участвуют свыше миллиона пользователей Telegram. В честь этого события они интегрировали последнее обновление, после которого пользователи смогут получить токены, которые в дальнейшем можно будет конвертировать в реальные деньги.В настоящее время обновление проходит в формате демо-версии, где пользователи должны выставить соответствующий ордер на понижение или повышение той или иной монеты. Например, если пользователь сделает ставку на повышение BTC и через час цена монеты поднимется чуть выше, то он выиграет и, таким образом, заработает несколько сотен токенов DPS, а если проиграет, то соответственно у него будут списаны DPS.

Создатели также отмечают, что в скором времени они интегрируют реальную DEX-площадку для торговли, но это произойдет после того, как будет проведён листинг их токена, который намечен на конец этого года.

#токен #dropbox #drop #drop bear bytes #dropcam
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