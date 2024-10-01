По некоторым источникам, цена на токен $SOON будет колебаться в районе $0.05 - $0.15.

Команда мини-приложения TON Station в мессенджере Telegram сообщила пользователям, что они вынуждены продлить фарм токенов $SOON, так как в настоящее время не все игроки участвуют в их проекте. В первую очередь разработчики поблагодарили активных игроков, пожелали им удачного фарма токенов и заверили, что их приложение в итоге станет крупнейшим проектом в пространстве Web3 для Telegram. В настоящее время, по словам разработчиков, в их проекте зарегистрировано свыше 10 миллионов игроков. Кроме того, они рассказали, что их приложением заинтересовались многие партнёры, благодаря которым они смогут обеспечить высококачественный листинг.

Фармить токены $SOON может любой желающий, для этого не требуется никаких дополнительных усилий: достаточно зайти в приложение TON Station и нажать на кнопку Farming. По некоторым источникам, цена на токен $SOON будет колебаться в районе $0.05 - $0.15.