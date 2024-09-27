По их версии, будущее сжигание токенов сможет поднять цену на монету.

Создатели телеграм-проекта DOGS заявили, что в ближайшем будущем количество их токенов заметно сократится, поскольку они намерены сжечь определённое количество монет. Листинг токена состоялся в начале сентября; цена на монету то поднималась, то падала. Решающим падением монеты стало 23 сентября, когда разработчики отправили участникам свыше 300 млрд токенов, именно это повлияло на снижение цены. Из-за падения курса монеты сообщества и сами создатели токена пришли к выводу, что пора избавиться от лишних монет. По их версии, будущее сжигание токенов сможет не только поднять цену на монету, но и привлечь интерес потенциальных инвесторов.