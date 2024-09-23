Листинг токена должен состояться 26 сентября.

Мини-игра Hamster Kombat (HMSTR) завершила первый сезон и показала игрокам статистику, а именно, сколько токенов (HMSTR) они смогли заработать за весь период игры. К сожалению, реальность оказалась достаточно суровой: некоторые пользователи, которые играли в игру около полугода, получат лишь около 10-20 долларов.

В день раздачи, 22 сентября, курс токена на премаркете колебался около $0,01 за токен на бирже Bybit. При этом многие игроки верили, что при листинге они заработают около 100-200 долларов, однако создатели, которые привлекали в приложение множество сторонних рекламодателей, никак не стали делиться прибылью с рядовыми игроками.

Листинг токена должен состояться 26 сентября, после чего его можно будет конвертировать в реальные, пусть и небольшие, деньги. Биржа Bybit также создала свою мини-игру в мессенджере Telegram, в которой можно заработать токены и в будущем конвертировать их в реальные деньги.