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На мероприятии Nacon Connect студия KT Racing представила свежий трейлер гоночной игры Test Drive Unlimited Solar Crown, благодаря которому можно увидеть разнообразные ландшафты, включая горные объект, леса, пляжи и другие природные достопримечательности.
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Test Drive Unlimited Solar Crown — это гоночный симулятор с обширным открытым миром, с уникальными автомобилями, предоставляющими возможность настраивать их по своему вкусу, а также элементами многопользовательской онлайн игры. В ходе игрового процесса, геймер сможет перенестись на остров Гонконг, представленный в масштабе 1:1 и олицетворяющий область в 600 километров дорог. В списке автомобилей будут представлены такие марки, как Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo и многие другие. Релиз проекта запланирован на 2024 год и выйдет для таких платформ, как: PC, PS5 и Xbox Series X/S. Кроме того, разработчики обещают русский язык. Трейлер игры можно посмотреть по этой ссылке.