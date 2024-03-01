Test Drive Unlimited Solar Crown новая гоночная игра

На мероприятии Nacon Connect студия KT Racing представила свежий трейлер гоночной игры Test Drive Unlimited Solar Crown, благодаря которому можно увидеть разнообразные ландшафты, включая горные объект, леса, пляжи и другие природные достопримечательности.

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Test Drive Unlimited Solar Crown — это гоночный симулятор с обширным открытым миром, с уникальными автомобилями, предоставляющими возможность настраивать их по своему вкусу, а также элементами многопользовательской онлайн игры. В ходе игрового процесса, геймер сможет перенестись на остров Гонконг, представленный в масштабе 1:1 и олицетворяющий область в 600 километров дорог. В списке автомобилей будут представлены такие марки, как Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo и многие другие. Релиз проекта запланирован на 2024 год и выйдет для таких платформ, как: PC, PS5 и Xbox Series X/S. Кроме того, разработчики обещают русский язык. Трейлер игры можно посмотреть по этой ссылке.