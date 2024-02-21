Также игра получит обновленное стандартное издание, которое будет включать в себя первое сюжетное дополнение Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties

Приближается дата, когда зомби-экшен Dying Light 2 от студии Techland обзаведется самым объемным дополнением. Любителей этого наполненного адреналином мира ожидает не только существенное улучшение игрового процесса, но и добавление новых элементов - в частности, огнестрельного оружия. Помимо этого, предвкушение фанатов подогревает и информация о приближающемся выпуске переработанного стандартного выпуска игры. Он будет включать захватывающее первое дополнение к сюжету - Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties.

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Для того чтобы заполучить новый контент, необязательно раскошеливаться: достаточно в арсенале иметь оригинальную версию игры до 22 февраля. После этой даты, DLC окажется автоматически включен в стандартную версию, избавив игроков от необходимости приобретать его отдельно. Такой жест благосклонности разработчиков станет приятным бонусом к уже имеющемуся у игроков пакету. Тех, кто уж успел обзавестись дополнением Bloody Ties до анонса, в Techland не забыли - они получат особые вознаграждения как выражение благодарности за поддержку работы студии. Предполагается, что эти игровые бонусы будут выданы в качестве компенсации.