Новое кино о фельдшере с пророческим даром может преодолеть стомиллионные затраты, несмотря на скепсис критиков

Согласно аналитическим прогнозам, опубликованным Deadline, ожидается, что фильм «Мадам Паутина» может порадовать кинопрокатчиков в первые выходные, принеся более 24 миллионов долларов в американском прокате.

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Сюжет киноленты разворачивается вокруг необычной героини — Кассандры Уэбб, скромной медработницы из Нью-Йорка, обнаружившей в себе способность видеть будущее. С этим даром она берет на себя миссию защиты трех женщин от зловещего преследователя, причем у каждой из жертв есть шанс на великое предназначение, если они смогут выжить в опасном настоящем.

Несмотря на многомиллионный бюджет, превышающий 100 миллионов, Sony надеется возместить затраты благодаря налоговым льготам. Релиз фильма состоялся 14 февраля, и хотя делать выводы о его коммерческом успехе ещё преждевременно, общественное мнение склоняется к недовольству качеством продукта. Критики и публика в большинстве своем высказались против сюжетных решений, недоработанных персонажей и других элементов картины. Фильм уже успели поставить в один ряд с неудачным «Морбиусом», при этом некоторые зрители признали, что последний, в котором главную роль исполнил Джаред Лето, оказался более приятным их кинематографическим опытом.