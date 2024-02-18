Полиция порекомендовала раннее закрытие мероприятия после жалобы на ЛГБТ символику и материалы "18+"

На днях в Москве проходил фестиваль Mi Amore Fest, однако несмотря на радужные и счастливые восторги поклонников, мероприятие в итоге закрылось раньше установленного срока. Московский фестиваль Mi Amore Fest для энтузиастов My Little Pony и фурри-культуры завершился раньше времени после вмешательства полиции 17 февраля 2024 года.

Органы правопорядка подошли к администраторам с просьбой о досрочном закрытии из-за обеспокоенности ситуацией в стране и угрозой более крупных проблем. Полицейские провели двойную проверку по жалобам на ЛГБТ пропаганду и "18+" материалы, однако нарушений не обнаружили. Инцидент с вызовом дополнительных сил не подтвердился, и фестиваль закончился на несколько часов раньше плана.

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Информация о выступлении оппозиции против мероприятия появилась в сети, организаторов обвинили в пропаганде и привлечении подростков к ЛГБТ символике. Несмотря на давление, создатели фестиваля выразили благодарность участникам за отлично проведённое время.