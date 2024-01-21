Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Speis
Игровой мир Life is Strange не подразумевал продолжения
От одиночной игры до целой серии: Life is Strange, проект, вышедший за рамки ожиданий издателя

реклама

В свежем интервью Мишель Кох, гейм-директор знаменитого проекта Life is Strange, поделился интересным фактом: первоначально игра была задумана как единичное приключение. Square Enix, компания, занимающаяся изданием игры, выдвинула идею однопроходной игры, не рассчитывая на ее продолжение.

Однако успешный старт первой части привел к кардинальной смене планов. В беседе с GamesRadar Кох рассказал о своем желании не ограничиваться одним проектом и намекнул на стремление развивать Life is Strange дальше. Когда же первая часть серии обрела заслуженную популярность, издатель изменил свою стратегию и дал зеленый свет на создание продолжений, поручив разработку спин-оффов различным студиям, среди которых выделяется Life is Strange: True Colors, выпущенный в 2021 году.

реклама

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Со временем студия Dontnod, ведавшая разработкой оригинальной Life is Strange, ушла от работы над серией, предпочтя заняться новым творением — игрой под загадочным названием Lost Records, о существовании которой стало известно в рамках церемонии The Game Awards.

#life is strange #life is strange 2 #life is strange: before the storm
Источник: playground.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Life is Strange уже сыграло более 20 миллионов игроков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовые клещи российской армии в составе бригады "Ветераны" вошли в Авдеевку с 2 направлений
8
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
7
Точность поисковых систем становится всё хуже
4
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
42
В одном из ТГ-каналов появилась запись поражения украинской лодки русским FPV-дроном
+
Майкрософт готовит обновление в версии 24H2, которое возможно станет Windows 12
14
Северная Корея провела испытания подводного дрона, способного нести ядерные боеголовки
+
Оборонные компании Канады и Франции создали платформу с БПЛА для разведки и наблюдения
1
Windows переходит на новый уровень: требования к оперативной памяти значительно возросли
10
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
7
Финальная версия ролевой игры Last Epoch, вобравшей в себя всё лучшее из Diablo IV и Path of Exile, выйдет в конце февраля
9
Новая головка самонаведения превратит перспективную американскую ракету PrSM в противокорабельную
+
Российская армия продолжает оттеснять ВСУ на Авдеевском направлении
2
Несмотря на впечатляющие характеристики Samsung Galaxy S24, Galaxy AI не работает без интернета
3
Учёные построят космический корабль для полёта к ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра
3
Ученые считают, что эпитаксиальный графен может заменить собой кремний в производстве чипов
1
WC-100 WaterCube - изобретение, способное решить проблему засухи, благодаря воздуху
1
Компания Microsoft расширила доступ к Copilot
1
Американские и британские военные планируют повысить интенсивность своих действий проти хуситов
+
За последнее десятилетие спрос на жёсткие диски существенно упал из-за роста рынка SSD
2

Популярные статьи

Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
8
9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США
6
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
5
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
16
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
26
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
67
Обзор игры A Plague Tale: Requiem - чума на оба ваших дома
11
Иран и КНДР готовы передать России свои новые гиперзвуковые ракеты
12
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
8
Обзор игры A Plague Tale: Innocence - невинность чумной сказки
3

Сейчас обсуждают

nonses84
15:29
Немцы постоянно сами себя бьют по яйцам
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
Дмитрий
15:27
да оттягиватель голосов как Собчачка была. чисто чтобы никто не орал что никого не пустили.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
15:26
Нужен телескоп с дополненной реальностью
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
Дмитрий
15:23
молодые зуммеры-избиратели, которые не застали 2011 год или не помнят
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
АЕV
15:22
Видимо играли в battlefield
Бурятские танкисты настолько суровы, что сбивают на камеру из танковой 125-мм пушки дроны ВСУ
ark-bak
15:21
Миллиарды на Украину, а на себя миллионы.
Эстония планирует построить собственную линию Мажино
Дмитрий
15:20
вот с 2011 года смотрю за выборами ничего не меняется. 🤣
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Алексей Стенюхин
15:16
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Возможно, не все поймут прикола))) искал этот коммент))
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Михаил Иванович
15:15
Террористы теперь друзья России? Вот это "достижение"
В МИД РФ прошла встреча с делегацией движения ХАМАС
Overseer man
15:14
Спасибо за хороший обзор крутых фильмов. У меня все это есть кроме Морских паразитов. Вот их и поставил на закачку.
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем