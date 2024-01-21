От одиночной игры до целой серии: Life is Strange, проект, вышедший за рамки ожиданий издателя

В свежем интервью Мишель Кох, гейм-директор знаменитого проекта Life is Strange, поделился интересным фактом: первоначально игра была задумана как единичное приключение. Square Enix, компания, занимающаяся изданием игры, выдвинула идею однопроходной игры, не рассчитывая на ее продолжение.

Однако успешный старт первой части привел к кардинальной смене планов. В беседе с GamesRadar Кох рассказал о своем желании не ограничиваться одним проектом и намекнул на стремление развивать Life is Strange дальше. Когда же первая часть серии обрела заслуженную популярность, издатель изменил свою стратегию и дал зеленый свет на создание продолжений, поручив разработку спин-оффов различным студиям, среди которых выделяется Life is Strange: True Colors, выпущенный в 2021 году.

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Со временем студия Dontnod, ведавшая разработкой оригинальной Life is Strange, ушла от работы над серией, предпочтя заняться новым творением — игрой под загадочным названием Lost Records, о существовании которой стало известно в рамках церемонии The Game Awards.