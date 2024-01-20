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Speis
Джон Джонс не видит смысла в вызове Хамзата Чимаева
Чемпион UFC в тяжелом весе отклоняет предложение Чимаева, акцентируя внимание на собственной карьере

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Чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джон Джонс отреагировал на недавние слова Хамзата Чимаева, который выразил желание столкнуться с ним в октагоне. Джонс, через социальные сети, дал отпор шведскому бойцу чеченского происхождения, отметив, что не намерен обращать внимание на подобные вызовы, предпочитая сосредоточиться на своих непосредственных планах и задачах. В прошлом году Джонс вернулся в спорт, став чемпионом UFC в тяжеловесной категории после победы над Сирилом Ганом, однако его предстоящая защита титула против Стипе Миочича была отложена из-за травмы бойца. Тем не менее, организация UFC планирует возродить этот бой, как только Джонс будет готов вернуться после восстановления.

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Тем временем Хамзат Чимаев, занявший девятое место в рейтинге средней категории, ожидает свой следующий бой за титул после того, как победитель определится чемпион основного события турнира UFC 297.

#джон джонс #чимаев
Источник: fighttime.ru
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