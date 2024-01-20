Команда разработчиков Play Fusion поделилась информацией о своей игре Ascendant Infinity

Play Fusion, команда, в которую влились опытные разработчики из Jagex — создатели популярной игры RuneScape. На днях разработчики поделились очередным своим игровым проектом Ascendant Infinity, который в свою очередь является тактическим шутером для многопользовательских сражений, где боевые составы формируются по трем участникам на команду и бьются за победу в формате 3x3x3x3. Инновационность проекта подкреплена использованием последней версии Unreal Engine 5, гарантирующей каждой битве неповторимость за счет изменяемого ландшафта арен и модификаций правил игры на ходу.

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Наша цель — внести новое развитие в жанры шутеров, подняв их на высший уровень с помощью наработок из нашего прошлого и усилить их современными технологиями, в лице Unreal Engine 5.3. Мы стремимся задать новый стандарт, предлагая игрокам уникальность в каждом матче, поддерживая высочайшие стандарты честной игры, детализированную настройку персонажей и арсенала, не говоря уже о внедрении юмористической нотки в обычно строгий жанр, - поделился впечатлениями Марк Герхард, руководитель и основатель компании Play Fusion.

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Ascendant Infinity в настоящее время находится на стадии разработки и предварительно будет выпущена для PC, со стартом в магазинах Steam и Epic Games Store.