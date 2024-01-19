Джаред Падалеки рассматривает варианты продолжения культового сериала

В последнем интервью любимец публики Джаред Падалеки поделился размышлениями о дальнейшей судьбе популярной саги о Винчестерах. Он оставил открытой возможность возобновления сериала «Сверхъестественное» в формате мини-серии из восьми частей.

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Сам актёр предполагает что сага «Сверхъестественного» может получить новую жизнь, в виде серии из восьми эпизодов или как полноценный кинофильм, предпочтение будет задано исходя из обстоятельств. Ранее, после завершения сериала в конце 2020 года, главные исполнители ролей братьев Винчестеров — Падалеки и Дженсен Эклс — уже намекали на возможность возобновления любимой многими сериала. Эклс отмечал, что невероятная поддержка от аудитории безусловно способствует возвращению. Вскоре после этого, Падалеки в ноябре прошедшего года уточнил, что уже существуют какие-то намётки по поводу будущего проекта.

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Несмотря на интересные подробности, на сегодняшний день пока ещё нет официальных заявлений или подтверждений, о возвращении сериала в любом из предложенных форматов.