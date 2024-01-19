Улучшенный дисплей и мощная начинка новый портативный геймпад Valve взволновал игровое сообщество

На популярном китайском форуме для геймеров Chiphell произошел неожиданный слив информации, открывающий детали о втором поколении любимой многими портативной консоли – Steam Deck. Между тем, авторитетные СМИ обратили внимание на утечку и признали информацию достоверной, особенно учитывая, что источник ранее делился точными прогнозами. Ну а сообщение инсайдера было замаскировано и умело спрятано на форуме из-за боязни блокировки, что лишь укрепляет веру в его достоверность.

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Согласно раскрытым данным, новая модель обзаведётся OLED-дисплеем с улучшенной яркостью и разрешением 900p при частоте обновления 90Hz. Основой для Steam Deck 2 станет 6-ядерный процессор с 16 блоками GPU, основанными на перспективной технологии RDNA4, и чипом, построенным на архитектуре Zen 4. Оперативная память порадует частотой 8533 МГц.

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Steam Deck 2 должна выйти 2026 году, устройство обойдется покупателям дороже оригинальной модели, что обосновано увеличением производительности. Steam Deck 2 явно задаст новые стандарты в мире портативного гейминга.