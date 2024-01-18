Ролик с роботом-гуманоидом от Tesla, складывающим белье, оказался вводящим в заблуждение

Основатель компании Tesla Илон Маск, внес ясность в спорный момент, связанный с демонстрацией возможностей робота Optimus. Изначально Маск разместил в сети X видеоролик, на котором робот казалось бы самостоятельно складывал футболку, продемонстрировав при этом замечательную сноровку. Видео вызвало восторженные отклики публики, многие оценили гуманоидное творение Tesla как шаг в ближайшее технологическое будущее.

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Тем не менее, не прошло и получаса, как Маску пришлось развеять иллюзии: критически настроенные подписчики обратили внимание на руку, которая вероятно управляла роботом. В итоге, бизнесмен подтвердил, что действия Optimus не были автономными. Он признал, что, хоть робот и способен к многому, учиться складывать вещи ему предстоит в обозримом будущем.

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На данный момент остаются вопросы о том, когда гуманоидный робот сможет достичь запланированной степени автономности и выполнить подобные задачи без людского вмешательства. Кажется, что способность Optimus к обучению и самостоятельной деятельности на данном этапе развития остается под вопросом.