Цифровой релиз фильма «Аквамен и потерянное царство» будет доступен с конца января

Сиквел популярного фильма «Аквамен» под названием «Аквамен и потерянное царство» будет доступен в цифровом формате с 23 января, это стало известно из объявлений на иностранных платформах. Этот релиз приходится спустя четыре недели после того, как лента вышла в кинотеатрах в конце 2023 года. За время пребывания на больших экранах фильм успел собрать более 375 миллионов долларов, превзойдя при этом кассовые сборы остальных фильмов и кинокомиксов от Warner Bros и DC, представленных в 2023 году. Несмотря на такой внушительный заработок, он оказался недостаточным для покрытия производственных затрат, превысивших 200 миллионов долларов.

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«Аквамен и потерянное царство» зрителям представит новый сюжет, где Атлантиду ожидает новая всепоглощающая угроза. Эта кинолента стала финальным аккордом в эпопее киновселенной DC, открывшейся в 2013 году с экрана "Человека из стали".

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Этот подход к выходу фильмов, сначала в кинотеатрах, а затем в цифровом формате, отражает современные тенденции распространения кинопродукции, позволяя фанатам насладиться любимыми блокбастерами в максимально удобной среде. Сиквел «Аквамена» обещает стать ещё одним значимым событием в мире кинематографа для всех поклонников жанра.