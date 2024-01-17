Возрождение старый игровых проектов от компании Raven Software

В профиле бывшего ведущего дизайнера Raven Software Майкла Гуммельта на LinkedIN появились данные о его работе над восстановлением легендарных игровых серий. В период с июня 2019 по март 2020 года Гуммельт вместе с командой занимался созданием двух работающих прототипов для проекта Activision под кодовым названием "Press Start". Эта инициатива, однако, была прекращена после релиза и ошеломительного успеха Call of Duty: Warzone. Для разработки прототипов использовалась платформа Unreal Engine 4.

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Между тем пока остаётся загадкой, какие именно игровые проекты планировали возродить, учитывая обширное портфолио Raven Software, которое захватывает более чем тридцатилетний период. Существует предположение, что речь могла идти о таких сериях, как Heretic или Hexen, знаковых игр для компании. Еще одна потенциальная кандидатура - это Singularity, не получившая широкой признательности, но признанная в кругах геймеров, как самая не требовательная игра для ПК. Ну а вопрос о том, обретут ли геймеры когда-либо ясность относительно этих проектов, остается тайной.