Вышедшая премьера "Синий Жук" может затмить по кассовым сборам многие известные фильмы

По мнению аналитиков, фильм «Синий Жук», представленный со стороны DC, может повторить успех недавно вышедшей кинокартины «Барби». Примечательно, что проект способен получить куда больше внимания от зрителей.

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На сегодняшний день известны отзывы обозревателей и кинокритиков, направленных в сторону «Синего Жука». Студия DC тепло отзывается о предстоящей новинке. В частности, критики восхищаются уместным юмором и пасхалками об латиноамериканском менталитете.

Несмотря на явный успех ещё невышедшей кинокартины, проект также получил негативные отклики. Среди мнений рецензентов можно выделить отзыв автора Chicago Sun-Times Ричарда Роупера, который назвал произведение тривиальным и не стоящим внимания. По его мнению, фильм оказался клишированным, визуальное сопровождение «сомнительным», а главный антигерой — «карикатурным».

Отклики (как положительные, так и отрицательные) создали новую волну ажиотажа вокруг новинки. Поэтому кинопремьеру никто не обойдет стороной.

Дата выхода фильма назначена на 18 августа 2023 года. На данный момент рейтинг новизны проекта, по сведениям Rotten Tomatoes, составляет 83%. Аналитики предполагают, что он будет расти.