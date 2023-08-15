Сценаристы и режиссёры «Барби» заявили о новой премьере

Новинка «Барби» произвела фурор. Следом планируется экранизация «Монополии».

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За первые выходные, во время которых прошел показ долгожданной новинки «Барби», фильм собрал около $155 млн. Эта ироничная история заняла лидирующие позиции в американском прокате и даже за пределами США.

Вдохновившись успехами создателей ошеломляющей кинокартины, кинопрокатчики заинтересовались новой идеей. Они решили воплотить на экранах историю о большой настольной игре «Монополия». Всемирно известное развлечение предстанет в виде кино, которое, как планируют создатели, повторит успех «Барби» и фильма «Братья Супер Марио в кино». По словам Collider, данная история станет прорывом в мире кино и настольных игр.

На данный момент деталей о разработке идеи нет. Задумку ещё не воплощают в реальность — нет ни сценария, ни группы создателей. Однако, вскоре ситуация, вполне возможно, изменится.

Так, например, студия Lionsgate обратилась к бренду Hasbro, дабы приобрести компанию Entertainment One. Фирма обошлась в $500 млн. Известно, что в библиотеке eOne числится 6 500 названий различных предложений и развлечений. Среди них числится «Монополия».