"Polygon Zero" готова судиться с другой компанией за право обладать кодом

На днях команда "Polygon" выставила информацию, что разработчики из "Matter Labs" причастны к краже кода их проекта.

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Между тем, на официальном сайте "Polygon" выставила все явные доказательства, а именно: полностью идентичные части протокола SNARK Plonky2, который в свою очередь использовала команда разработчиков в Polygon Zero. Владельцы кода также отметили, что никаких заявлений со стороны "Matter Labs" не отмечалось, они попросту украли их разработки, которые в свою очередь находятся под защитой авторских прав.

До этого случая команда "Matter Labs" уверяла, что их новое обновление станет гораздо быстрее, чем Plonky2. Однако, представители "Polygon" опровергли эту информацию, поскольку будущее творение "Matter Labs", которое должно было в разы повысить производительность, было попросту украдено.

Как урегулируют данный вопрос обе стороны, пока остаётся загадкой. Но при этом можно смело заявить, что если информация по поводу кражи всё-таки подтвердится и дойдёт до суда, то «Matter Labs» потеряет не только будущие спонсорские проекты, но и инвестиции.