«Барби 2»: актёры хотят получить новый контракт, ещё с большим гонораром

«Барби 2»: актёры не захотели заключать новый контракт

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Творческий коллектив нашумевшего фильма «Барби» оказался намного хитрее, чем компания Warner Bros. Как оказалось, у всех актёров был заключён всего один договор на съёмки в фильме «Барби».

Чаще всего известные киностудии, например Marvel, предпочитают заранее заключать с актёрами договор сразу на несколько фильмов, в том числе и на сиквелы. Таким образом, если фильм собрал большие кассовые сборы, можно тут же переходить к съёмкам второй, а затем и третьей части и использовать актёров на протяжении всего этого времени. Если фильм не «выстрелил», про актёров просто забывают.

Как и предполагала Марго Робби, фильм «Барби» в скором времени может заработать миллиард долларов кассовых сборов, а это значит, что зрители могут быть уверены в выходе второй части. По её мнению «Барби» - это невероятный фильм, который может вскоре стать культовым.

Ещё несколько месяцев назад компания Warner Bros пыталась подписать с актёрами новый договор, но режиссёр фильма Грета Гервиг и её команда порекомендовали не спешить и посмотреть, насколько популярным станет фильм, и как он сможет себя показать.

Ввиду огромной популярности «Барби» ценность актёров очень сильно возросла, а это значит, что теперь они могут запросить огромный гонорар за свою работу, и компании придётся согласиться на их условия. Изменится актёрский состав или нет, пока неизвестно, но переговоры о запуске второй части и съёмках начнутся в ближайшее время.