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Несколько внеочередной рассказ о восстановлении ноутбука, так как по плану был другой материал, но в данном случае считаю, что изменение в очереди восстановленных ноутбуков оправдано. Прежде всего тем, что нашлись неравнодушные люди, которые «включились» в моё хобби.

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Однажды на одном из игровых порталов в теме о покупках железа на Алиэкспресс я упомянул о своём хобби – восстановлении старых ноутбуков для передачи их тем, кому не хватает денег на покупку нового.

И каково же было моё удивление, когда спустя какое-то время мне в личку постучался один из посетителей того же сайта с предложением отдать под восстановление ноутбук от Apple. Здесь необходимо отметить, что до этого я никогда не имел дел ни с железом от этой компании, ни с их программным обеспечением – айфона у меня никогда не было, а макбуки всегда казались чем-то заоблачным, из разряда личной яхты или около того.

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Как потом оказалось, что-то «с другой планеты» для того, кто никогда в глаза не видел Мак действительно есть, хотя и не там, где я мог бы ожидать.

В любом случае, диагноз был не очень пугающим – вздулась батарея и я подумал, что уж открутить несколько винтов, поменять батарею и собрать ноутбук обратно я смогу, поэтому согласился. Да и опять же интересно узнать что-то новое, чего доселе не знал.

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Сказано – сделано, встретились в метро, и вот я уже счастливый обладатель Макбука, который можно попробовать восстановить.

Когда я привёз его домой, то моему взору предстала следующая картина: батарея вздулась в нескольких секциях и выдавила, предварительно сломав, трэкпад (о том, что эппловский тачпад называется именно так я узнал позже, во время его поисков).

Вздувшаяся батарея выдавила и сломала трекпад

При снятии крышки возникла сложность с винтами – вздувшись, батарея давила не только на верхнюю часть ноутбука, но и на крышку, поэтому винты пришлось выкручивать с некоторым усилием, рискуя сорвать шлицы.

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После того как крышка буквально «выпрыгнула» мне в руки с последних винтов, я понял, что корпус у макбука действительно крепкий – размеры вздутия батареи внушали уважение.

Батарея после демонтажа

Заодно стало понятно, что на борту устройства 4 Гб оперативной памяти, но много это или мало я тоже пока не понимал. И стало видно, что бывший хозяин макбука установил SSD диск, что было приятно, так как сокращало расходы и ускоряло работу самого ноутбука.

Посмотрел цены на запчасти и понял, что купить всё и сразу не получится, поэтому заказал батарею и стал изучать устройство. Оказалось, что мне в руки попала модель A1278 early 2011, которая может обновиться до версии iOS под названием High Sierra и поддерживающая максимальный объём оперативной памяти в 16 Гб.

Таким образом стал понятен объём работ – замена батареи и трекпада в качестве ремонта и апгрейд оперативной памяти до 16 Гб.

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Уже на следующий день приехала батарея и я решил первым делом её заменить, проверить и посмотреть, что это за iOS такая, благо сломанный трекпад вполне можно было обойти обычной мышкой с usb-разъёмом. Да, винты, которые крепят батарею имеют Y-образный профиль шлица, поэтому в комплекте к ней шли отвёрточки, весьма качественные.

Новая батарея установлена в макбук

И вот тут началось интересное. На диске отсутствовала как система, так и какие-либо скрытые разделы, из которой её можно восстановить. Поначалу меня это не смутило – я полез читать как качать и устанавливать дистрибутивы iOS и … для меня развзерзлась бездна в том плане, что оказалось всё совсем не так как с привычными Windows или Ubuntu.

Подготовка к загрузке системы в TransMac под Windows

Отформатированная в TransMac флэшка с залитым туда через него же в режиме восстановления «дистрибутивом» HighSierra никак не хотела видеться макбуком. Почитав ещё немного я узнал, что макбук умеет восстанавливать систему сам, подключившись к интернету, но этот способ тоже почему-то выдавал ошибку. В итоге, после нескольких часов изучения материала я нашел рекавери для High Sierra, который будучи залитым на флэшку уверенно определился Макбуком и запустил процесс восстановления системы, а я выдохнул с облегчением.

Макбук как бы спрашивает, чего я хочу Система установлена и можно работать

Потом было время ожидания аванса, наконец заказан и прибыл трекпад, который я также установил, посмотрев видеоинструкцию. Сложнее всего было просунуть коннектор в небольшое отверстие в ребре жёсткости, но так задумано производителем, поэтому немного терпения и помощь небольшого пинцета сделали своё дело.

Старый и новый трекпады Новый трекпад на своём законном месте

И наконец в зарплату, купил и дождался, когда из Китая приедет оперативка – все 16 Гб двумя планками, DDR3 без всяких L, на честные 1,5 В и 1600 МГц.

Установка оперативной памяти Вся память отлично видится Макбуком

Установил память, ещё раз всё проверил, деавторизовал себя на данном устройстве, после чего дисковой утилитой снёс систему и восстановил до этапа личных настроек – так новый владелец сможет завершить настройку, воспользовавшись своим личным Apple ID.

Во сколько же обошлось знакомство с Apple?

Батарея – 2 800,00 руб.

Трекпад – 2 420,00 руб.

Оперативная память – 2 908,27 руб.

Итого: 8 128,27 руб.

На сегодняшний день это самые маленькие мои затраты на ремонт старой техники, и что отдельно радует – я в ней ничего не сломал и не пришлось исправлять свои косяки путём дополнительных затрат.

А уже на следующий день после восстановления отнёс ноутбук в приходскую службу помощи Храма Воскресенья Словущего на Успенском Вражке под названием «Брюсов Помощь».

Отчётная передача ноутбука приходской службе помощи.

Отдельное спасибо человеку, который передал мне этот Макбук на добрые дела.

Продолжение следует.