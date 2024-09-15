Компания Boeing и профсоюз Machinists, представляющий 33 000 работников на Западном побережье, достигли предварительного соглашения, которое может предотвратить забастовку, запланированную на эту пятницу.

Соглашение должно быть одобрено членами профсоюза, которые строят коммерческие самолеты. Руководство профсоюза одобрило соглашение, заявив, что оно отвечает их целям.

Компания Boeing объявила, что соглашение включает в себя повышение заработной платы на 25 % в течение четырех лет, увеличение взносов в фонд 401(k), снижение взносов в фонд медицинского страхования и увеличение времени отдыха.

Это соглашение представляет собой крупнейшее повышение заработной платы членов профсоюза Boeing. Стефани Поуп, генеральный директор подразделения коммерческих самолетов компании Boeing, заявила, что соглашение учитывает приоритеты сотрудников и их семей.

Соглашение также обещает повысить гарантии занятости, а также обязательство построить следующий новый самолет на заводе, представленном профсоюзом в регионе Пьюджет-Саунд. Непрофсоюзный завод Boeing в Южной Каролине, на котором строится 787 Dreamliner, не включен в это обязательство. Предыдущие соглашения требовали от профсоюза пойти на уступки, такие как отказ от традиционного пенсионного плана и увеличение взносов на медицинское обслуживание работников, чтобы компания не строила новые самолеты на заводах, не входящих в профсоюз.

Договор охватывает производственных рабочих на трех заводах в районе Сиэтла и около 1200 рабочих на заводе запчастей в Портленде, штат Орегон. Члены профсоюза проголосуют за соглашение в четверг. Отказ может привести к забастовке, хотя руководство профсоюза рекомендует одобрить соглашение.

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За последние пять лет компания Boeing столкнулась с серьезными проблемами, включая 20-месячную посадку самолета 737 Max после двух смертельных аварий, снижение доходов во время пандемии, а также проблемы с качеством и безопасностью, например, недавний инцидент с отсутствием критических болтов на самолете 737 Max.

Эти проблемы привели к основным операционным убыткам в размере 33,3 миллиарда долларов с 2019 года, и ожидается, что убытки будут продолжаться. Долг Boeing рискует быть понижен до статуса нежелательных облигаций из-за увеличения заимствований для покрытия этих убытков.

Эта ситуация контрастирует с другими крупными компаниями, такими как UPS, General Motors, Ford и Stellantis, которые заключили выгодные соглашения с профсоюзами после получения рекордных доходов.