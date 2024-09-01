Apple представила функцию «Очистка» для удаления нежелательных объектов с фото с помощью генеративного ИИ

Компания Apple представила новую функцию «Очистка», входящую в набор инструментов генеративного искусственного интеллекта Apple Intelligence. Эта функция позволяет пользователям определять и удалять нежелательные субъекты и объекты со своих фотографий с помощью технологии генеративного искусственного интеллекта.

Эта функция похожа на Magic Eraser от Google, которая изначально была эксклюзивной для устройств Pixel, но теперь доступна в Google Photos для Android и iPhone. Однако многие пользователи iOS могут не иметь Google Photos, и тогда Clean Up станет для них первым опытом использования генеративного инструмента для удаления объектов с помощью искусственного интеллекта.

В настоящее время Clean Up и другие функции Apple Intelligence недоступны в последней публичной версии iOS. Они включены в третью бета-версию iOS 18.1 для разработчиков, в которой Apple Intelligence появится на совместимых iPhone, в частности на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Пользователи, зарегистрировавшие свои совместимые iPhone в последней бета-версии iOS 18.1, могут получить доступ к этим функциям.

Важно отметить, что использование бета-версий программного обеспечения сопряжено с риском, поскольку оно все еще находится в стадии тестирования и может содержать ошибки или сбои, которые могут повлиять на работу устройства и его данные. Пользователям следует соблюдать осторожность при установке бета-версии iOS 18.1.

Чтобы воспользоваться функцией очистки, на iPhone должна быть установлена последняя бета-версия iOS 18.1 для разработчиков. Затем они могут выбрать изображение в «Фото», нажать «Редактировать» и воспользоваться новой кнопкой «Очистить» на нижней панели инструментов. Пользователи могут коснуться, провести кистью или обвести кружком те области, которые они хотят удалить. Например, обведя кружком чайку, коснувшись человека на заднем плане или проведя кистью по мусору на столе, вы удалите эти элементы с фотографии.

В разных ситуациях эти жесты могут работать по-разному. Например, обведение лица человека может добавить пикселизацию, как показано в посте на сайте X.



