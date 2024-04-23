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Ким Чен Ын, лидер КНДР, руководил запуском "сверхбольших" реактивных систем залпового огня, предназначенных для имитации ядерного контрудара по вражеским целям, сообщают государственные СМИ. Это событие способствовало эскалации напряженности в регионе.
Центральное новостное агентство Кореи, официальное информационное агентство Северной Кореи, сообщило об этом через день после того, как военные Южной Кореи и Японии идентифицировали, по их мнению, несколько пусков баллистических ракет малой дальности из района, расположенного недалеко от Пхеньяна, столицы Северной Кореи, направленных в сторону восточных морей.
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Аналитики отмечают, что крупные артиллерийские ракеты Северной Кореи стирают различия между артиллерийскими системами и баллистическими ракетами, поскольку они способны генерировать собственную тягу и управляться во время доставки. Некоторые из этих систем, включая 600-миллиметровые реактивные системы залпового огня, испытанные в понедельник, были названы Северной Кореей способными доставлять тактические ядерные боеголовки.
По сообщению агентства KCNA, пуски, проведенные в понедельник, стали первой демонстрацией системы управления и контроля ядерного оружия, известной как "Хэкбангашо" или "ядерный триггер". В сообщении говорится, что учения были призваны продемонстрировать мощь и разнообразный ударный потенциал ядерных сил Северной Кореи в условиях растущей напряженности в отношениях с США и Южной Кореей.