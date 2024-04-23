Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, запустил реактивные системы залпового огня, которые имитируют ядерный контрудар

Ким Чен Ын, лидер КНДР, руководил запуском "сверхбольших" реактивных систем залпового огня, предназначенных для имитации ядерного контрудара по вражеским целям, сообщают государственные СМИ. Это событие способствовало эскалации напряженности в регионе.

Центральное новостное агентство Кореи, официальное информационное агентство Северной Кореи, сообщило об этом через день после того, как военные Южной Кореи и Японии идентифицировали, по их мнению, несколько пусков баллистических ракет малой дальности из района, расположенного недалеко от Пхеньяна, столицы Северной Кореи, направленных в сторону восточных морей.

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Аналитики отмечают, что крупные артиллерийские ракеты Северной Кореи стирают различия между артиллерийскими системами и баллистическими ракетами, поскольку они способны генерировать собственную тягу и управляться во время доставки. Некоторые из этих систем, включая 600-миллиметровые реактивные системы залпового огня, испытанные в понедельник, были названы Северной Кореей способными доставлять тактические ядерные боеголовки.

По сообщению агентства KCNA, пуски, проведенные в понедельник, стали первой демонстрацией системы управления и контроля ядерного оружия, известной как "Хэкбангашо" или "ядерный триггер". В сообщении говорится, что учения были призваны продемонстрировать мощь и разнообразный ударный потенциал ядерных сил Северной Кореи в условиях растущей напряженности в отношениях с США и Южной Кореей.