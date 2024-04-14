Apple готовит процессоры M4 с AI для обновления всех моделей Mac в конце 2024 - начале 2025 года

Как сообщается, компания Apple Inc. находится на пороге выпуска процессоров для компьютеров M4 с возможностями искусственного интеллекта и намерена внедрить их во все модели Mac. Об этом сообщает Bloomberg News, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Компания намерена выпустить обновленные компьютеры в конце 2024 - начале 2025 года. Ожидается, что в новую линейку войдут новые iMac, базовый 14-дюймовый MacBook Pro, премиальные 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а также Mac minis.

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Индустрия персональных компьютеров переживает спад после окончания всплеска продаж, связанного с переходом на удаленную работу и обучение, вызванным пандемией. Сектор рассчитывает на возрождение благодаря новому поколению ноутбуков и настольных компьютеров, оснащенных более мощными чипами, способными выполнять задачи искусственного интеллекта, например, резюмирование документов, без необходимости передачи данных в облако.

По сообщениям, Intel Corp. разрабатывает такие чипы, а конкуренты, включая Qualcomm Inc., также готовят подобные предложения. По данным Reuters, Nvidia Corp. планирует использовать свои наработки в области ИИ-чипов, чтобы выйти на рынок ПК с новым чипом уже в 2025 году.

Apple Inc. намерена сделать акцент на возможностях новых чипов по обработке данных искусственного интеллекта и их интеграции с грядущей версией macOS, говорится в сообщении Bloomberg. Apple Inc. не сразу ответила на просьбу Reuters о комментарии.

Эта новость предваряет ежегодную конференцию разработчиков Apple, запланированную на июнь, на которой компания, по слухам, объявит о новом партнерстве в области искусственного интеллекта и значительных обновлениях iOS. В последнем финансовом году Apple, который завершился в сентябре, продажи компьютеров Mac снизились на 27 %.

В октябре Apple представила чипы M3 и новые компьютеры MacBook Pro и iMac, оснащенные ими.