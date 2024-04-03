В 2004 году компания Google представила почтовый сервис Gmail, который быстро стал популярным

В 2004 году компания Google представила Gmail, который быстро стал одним из самых распространенных почтовых сервисов в Интернете.

Запуск Gmail поначалу был встречен скептически, поскольку о нем было объявлено 1 апреля, в день, традиционно ассоциирующийся с розыгрышами. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин были известны своими первоапрельскими розыгрышами, что еще больше усиливало недоверие.

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В одном случае Google разместил объявление о фиктивной вакансии в лунном исследовательском центре. В другом объявлении, сделанном в День апрельских дураков, компания заявила, что рассматривает возможность добавления функции, которая позволит пользователям "чувствовать запах" результатов поиска.

Позже Пейдж и Брин заявили, что запуск Gmail был самым настоящим первоапрельским розыгрышем, поскольку, по их мнению, новые функции сервиса могли показаться пользователям неправдоподобными.

Gmail был запущен как бесплатный сервис, предлагающий беспрецедентный объем памяти - 1 гигабайт на аккаунт. Такой объем памяти, хотя и является обычным явлением сегодня, в то время считался значительным.