Первый складной iPhone может появиться только в начале 2027 года, что противоречит тенденции к запускам в конце года

В то время как производители Android уже несколько лет выпускают складные телефоны, Apple еще не вышла на этот рынок. Последние сообщения корейского новостного издания Alpha Business говорят о том, что запуск первого складного iPhone Apple может быть отложен дольше, чем предполагалось ранее.

По словам источника, осведомленного в этом вопросе, Alpha Business сообщило, что запуск первого складного iPhone теперь ожидается в начале 2027 года. Это контрастирует с предыдущим отчетом издания, которое предсказывало запуск в конце 2026 года.

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Источник утверждает: "Компания планирует начать продажи складного iPhone позже, чем предполагалось изначально, после всесторонней подготовки по всем аспектам, включая спрос и предложение складного дисплея".

Что это означает для складного iPhone?



Предполагаемое окно запуска складного iPhone от Apple представляет собой значительный сдвиг от обычного графика релизов компании, которая обычно выпускает новые iPhone во второй половине года, за исключением серии iPhone SE.

Есть надежда, что Apple будет придерживаться даты запуска складного iPhone в начале 2027 года, а не позволит отодвинуть релиз на 2027 год. Предполагается, что Apple будет использовать самый последний чипсет iPhone для этого складного устройства. Любая дальнейшая задержка может привести к ситуации, аналогичной Pixel Fold, когда недорогое складное устройство появится на рынке всего за несколько месяцев до запуска флагманских телефонов, оснащенных более новыми чипами.

Сообщается, что Apple разрабатывает и другие складные устройства, включая складные iPad и MacBook. Однако ни одно из этих устройств, как ожидается, не будет выпущено в 2025 году. Поэтому любителям Apple, заинтересованным в приобретении складного устройства в ближайшем будущем, придется обратить внимание на устройства на базе Android и Windows.