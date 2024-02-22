Технологический бум: Рост S&P 500 после впечатляющих данных Nvidia и подъем других гигантов взбодрили финансовые рынки

Индекс S&P 500 значительно вырос, достигнув небывалого максимума после публикации квартальных результатов компании Nvidia, которые превзошли все ожидания. Это событие оказало положительное влияние на технологический сектор в целом.

реклама

Общий рыночный индекс вырос на 1,6 %, установив новый рекорд. Одновременно с этим индекс Nasdaq Composite вырос на 2,4 %. Индекс Dow Jones Industrial Average также увеличился, набрав 289 пунктов, что соответствует росту на 0,8 %. Этот рост свидетельствует о возможном окончании трехдневного понижательного тренда, наблюдавшегося в этих основных средних индексах.

Компания Nvidia, ведущий производитель чипов, сообщила о значительном увеличении общего дохода, который вырос на 265 % по сравнению с предыдущим годом. Этот рост был обусловлен в первую очередь успешной деятельностью компании в области искусственного интеллекта. Nvidia, которая сейчас является одной из крупнейших американских компаний по рыночной капитализации, также спрогнозировала значительное увеличение выручки на предстоящий квартал, несмотря на и без того высокие ожидания роста.

Другие технологические компании также отметили рост. Мета, материнская компания Facebook, и Amazon выросли более чем на 3 % и 2 % соответственно. У Microsoft и Netflix рост составил более 1 %.

Энтузиазм вокруг искусственного интеллекта стал одним из основных факторов впечатляющего роста Nvidia за последний год, наряду с другими крупными технологическими компаниями. Исключительные квартальные показатели этого производителя чипов могут еще больше укрепить доверие к сектору, который оказывает благотворное влияние на более широкий рынок.