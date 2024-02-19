Apple Vision Pro 2 ожидается в августе 2025 года, цикл обновлений основан на обратной связи, что нарушает ежегодную тенденцию выпуска

Согласно последнему информационному бюллетеню Gurman "Power On", гарнитура Vision Pro второго поколения от Apple, по прогнозам, будет выпущена не ранее конца августа 2025 года, то есть примерно через полтора года. Apple активно собирает отзывы клиентов, особенно от тех, кто вернул гарнитуру Vision Pro первого поколения, чтобы усовершенствовать будущую версию устройства.

Эта информация подразумевает, что Vision Pro не будет следовать ежегодному циклу обновления, как iPhone или Apple Watch, а скорее более длительному циклу обновления, который потенциально может превышать цикл обновления iPad.

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Аналитик Apple Минг-Чи Куо и маркетинговая исследовательская фирма Omdia ранее прогнозировали запуск гарнитуры Vision Pro второго поколения в 2027 году. Ожидается, что до этого времени аппаратных обновлений для Vision Pro не будет, что указывает на возможный разрыв в 54 месяца между анонсами первого и второго поколений. Одновременно отчеты The Information и Bloomberg предполагают, что Apple может представить более экономичную гарнитуру Vision примерно в 2025 году.