После тестирования Vision Pro Марк Цукерберг говорит, что Quest 3 "лучший продукт, точка"

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг недавно поделился своим мнением о гарнитуре Vision Pro от Apple. Он заявил, что, по его мнению, гарнитура Quest 3 от Meta* - это не только лучшее соотношение цены и качества, но и превосходный продукт в целом.

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Цукерберг, демонстрируя систему передачи видео в Quest 3, указал на компромиссы, на которые пошла Apple, чтобы встроить усовершенствованный дисплей в носимое устройство. Он отметил, что Quest 3 легче на 120 граммов, что повышает его комфорт при длительном использовании. Он также упомянул, что отсутствие проводного аккумулятора и более широкое поле обзора делают Quest 3 более удобным для передвижения.

Цукерберг выразил свое предпочтение физическим ручным контроллерам Quest и системе ввода с отслеживанием рук, хотя и признал потенциал отслеживания глаз в определенных сценариях. Он намекнул на возвращение отслеживания глаз в будущих гарнитурах Meta*, после его появления в Quest Pro. Он утверждал, что библиотека контента Quest более захватывающая, чем у Apple, хотя и признал, что Vision Pro превосходит ее как развлекательное устройство. Кроме того, он подчеркнул значительную разницу в цене, поскольку Quest 3 значительно дешевле.

В заключение Цукерберг выразил благодарность своей команде за их долгосрочную приверженность разработке гарнитур виртуальной реальности. Он признал текущее лидерство Meta* по продажам гарнитур и заявил, что Quest 3 в настоящее время является лучшим выбором для большинства потребителей, чем Vision Pro.

Однако он не упомянул о явных преимуществах Apple в аппаратном обеспечении и экосистеме разработчиков, которые могут стать существенными факторами по мере развития этой новой категории продуктов. В то время как Meta* в настоящее время может находиться в удобном положении, конкуренция на рынке гарнитур только начинается и потребует выдержки.

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