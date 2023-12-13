Премьер-министр Туск поддерживает интеграцию с ЕС, обновление отношений, финансовую поддержку, защиту от России, безопасность границ и гуманное обращение с мигрантами

По случаю своего недавнего назначения премьер-министр Дональд Туск изложил видение Польши, которое соответствует Европейскому Союзу, и выразил непоколебимую поддержку Украине. В своем обращении к парламенту г-н Туск изложил намерение своей администрации восстановить отношения Польши с Европейским союзом, подтвердив роль Польши как надежного союзника Соединенных Штатов и преданного члена НАТО.

Г-н Туск заявил о своей приверженности восстановлению Польши в качестве выдающегося лидера в Европейском союзе и обеспечению существенной финансовой поддержки со стороны Брюсселя. Он признал факт удержания Европейской комиссией средств, предназначенных для Польши во время пребывания у власти партии "Право и справедливость" (PiS), сославшись на проблемы верховенства закона. Он отметил одобрение авансовых платежей в размере 5,1 миллиарда евро для содействия переходу Польши от российских источников энергии, при этом дополнительные средства зависят от отмены судебных реформ, которые считаются наносящими ущерб независимости судов.

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Отстаивая свою позицию против любых поправок к договорам ЕС, наносящих ущерб интересам Польши, г-н Туск заверил, что оборона будет приоритетом для его правительства, которое будет поддерживать существующие соглашения по вооружениям.

После выборов 15 октября неспособность партии PiS сформировать правительство большинства проложила путь к ожидаемому вотуму доверия г-на Туска и последующему приведению к присяге президента Анджея Дуды.

Напротив, законодатель от PiS Мариуш Блащак раскритиковал речь г-на Туска, подчеркнув отсутствие конкретных политических предложений и выразив обеспокоенность будущим Польши.

Говоря об отношениях Польши с Украиной, г-н Туск подчеркнул, что Польша выступает за постоянную поддержку в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Он заявил о своем намерении отреагировать на протест дальнобойщиков, касающийся пересечения границы, и обеспечить безопасность восточной границы Польши, которая служит внешней границей Европейского союза.

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Г-н Туск также упомянул о планах встретиться с лидерами государств Балтии для обсуждения ситуации в Украине и безопасности границ после своего участия в саммите ЕС. Он подтвердил возможность поддержания безопасности границ при соблюдении гуманного обращения с мигрантами в ответ на обвинения в адрес Польши относительно обращения с лицами, стремящимися въехать из Беларуси.