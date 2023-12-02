Лунная миссия Astrobotic "Сапсан", возглавляемая НАСА, нацелена на высадку на Луну 25 января, что ознаменует значительный скачок в исследовании Луны спустя 50 лет

Соединенные Штаты планируют посадить космический аппарат на Луну 25 января, более чем через 50 лет после последней миссии "Аполлон". Этим проектом руководит частная компания Astrobotic, которая может стать первой в своем роде, успешно совершившей посадку на лунную поверхность. Спускаемый аппарат, получивший название "Перегрин", является беспилотным и будет оснащен приборами НАСА для изучения лунной среды в рамках подготовки к пилотируемым миссиям НАСА "Артемида".

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НАСА поручило американским компаниям отправить научные эксперименты и технологии на Луну в рамках программы под названием CLPS. Эти контракты с фиксированной ценой направлены на развитие лунной экономики и предоставление транспортных услуг по сниженной стоимости. Генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон во время брифинга для прессы на базе компании в Питтсбурге подчеркнул сложность запуска и посадки на Луну с меньшими затратами, чем обычно.

Запуск запланирован на 24 декабря из Флориды на новой ракете от ULA industrial group, получившей название Vulcan Centaur. Зонду потребуется много дней, чтобы достичь лунной орбиты, и он попытается приземлиться 25 января. Спуск будет осуществляться автономно и контролироваться из центра управления компании.

Предыдущие попытки высадиться на Луну частными компаниями не увенчались успехом. На сегодняшний день только четыре страны успешно высадились на Луну: Соединенные Штаты, Россия, Китай и Индия. В дополнение к Astrobotic НАСА подписало контракты с другими компаниями, такими как Firefly Aerospace, Draper и Intuitive Machines.

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Несмотря на риски, руководство НАСА признало, что некоторые из этих миссий могут не увенчаться успехом. Однако программа CLPS уже оказала влияние на коммерческую инфраструктуру, необходимую для создания лунной экономики. В рамках своей программы Artemis НАСА стремится создать базу на поверхности Луны.