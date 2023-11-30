Исследование показало, что у электромобилей почти на 80% больше проблем, чем у автомобилей с газовым двигателем, а у подключаемых гибридов ситуация еще хуже

Согласно последним данным Consumer Reports, электромобили (EVS) оказались значительно менее надежными, чем традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ICE). Ежегодный рейтинг брендов по надежности автомобилей показал, что у электромобилей с 2000 по 2023 модельный год было зарегистрировано на 79% больше проблем, чем у автомобилей с газовым двигателем, а у подключаемых гибридов - на 146% больше проблем.

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Однако это не означает, что автомобили с ДВС не имеют неисправностей. В отчете было обнаружено, что гибридные автомобили, которые не требуют подзарядки, имеют на 26% меньше проблем, чем автомобили, работающие на газе. Наименее надежным типом транспортных средств были электрические пикапы.

В отчете предполагается, что возросшие проблемы с электромобилями связаны с проблемами с двигателями системы привода электромобилей, системами зарядки электромобилей и аккумуляторами электромобилей. Джейк Фишер, старший директор по автотестированию Consumer Reports, объясняет эти проблемы растущими трудностями, связанными с новыми технологиями.

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Выводы отчета потенциально могут удержать потребителей от перехода с автомобилей, работающих на газе, на электромобили. Это происходит на фоне стремления администрации Байдена и производителей к электромобилям, несмотря на опасения по поводу отсутствия инфраструктуры зарядки и более высокой стоимости электромобилей. Президент Байден поставил цель к 2030 году сделать 50% покупок автомобилей электрическими, и этот шаг вызвал критику.