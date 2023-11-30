Предназначенный для офиса, Amazon Q может обобщать документы и помогать с задачами программирования

Amazon представила Amazon Q, чат-бота с искусственным интеллектом, ориентированного на корпоративную деятельность, разработанного Amazon Web Services (AWS). Чат-бот предназначен для оказания помощи сотрудникам в выполнении таких задач, как обобщение документов, управление обращениями в службу внутренней поддержки и предоставление рекомендаций по политике. Название “Q” происходит от слова “вопрос" и является отсылкой к персонажу Q в романах о Джеймсе Бонде.

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Amazon Q позиционируется по сравнению с существующими корпоративными инструментами искусственного интеллекта, такими как Microsoft Copilot, Google Duet AI и ChatGPT Enterprise. В отличие от своих конкурентов, Amazon Q не построен на единой модели большого языка искусственного интеллекта (LLM). Он использует платформу под названием Bedrock, интегрирующую несколько систем искусственного интеллекта, включая Amazon Titan и модели от Anthropic и Meta.

Разработчики могут использовать Amazon Q, чтобы понять конкретную логику программирования, задавая вопросы. Amazon Q предоставляет подробную информацию, например, о сервисах, которые использует код, и о том, что делают различные функции. Однако Amazon не раскрывает показатели производительности Q, которые позволили бы сравнить его возможности с решениями для чат-ботов от других поставщиков.

Amazon усилила свое внимание к ИИ благодаря значительным инвестициям, включая партнерство с ИИ-стартапом Anthropic и разработку графических чипов, настроенных на ИИ. Анонс Amazon Q был частью серии анонсов на ежегодной конференции Amazon по облачным вычислениям re:Invent 2023, которая также включала планы по разработке нового чипа искусственного интеллекта для своих центров обработки данных.

Amazon Q продается по цене 20 долларов за пользователя в месяц, что делает его более доступным, чем корпоративные решения Microsoft и Google для искусственного интеллекта, стоимость которых составляет 30 долларов за пользователя в месяц. Amazon Q в настоящее время доступен в режиме предварительного просмотра в регионах AWS Восток США (Северная Вирджиния) и Запад США (Орегон).

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Название Amazon Q не связано с недавними слухами о прорыве OpenAI под названием “Q*” (произносится как “Q-star”). Эти слухи привели к преждевременной шумихе вокруг разработки AGI (artificial general intelligence), которую эксперты в значительной степени отвергли как раздутую.